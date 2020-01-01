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Вальверде: «Я не знаю, как можно сыграть 100 матчей без фанатов»
Экс-наставник "Барселоны" Эрнесто Вальверде рассказал о игре без зрителей, которая вызвана пандемией коронавируса.В источнике
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Вальверде: «Я не знаю, как можно сыграть 100 матчей без фанатов»

Soccer.ru 13:49 
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