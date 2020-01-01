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Ван Дейк: «Атлетико» просто немного повезло
Sports.ru
  • Sports.ru
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  • Газета.Ru
Защитник "Ливерпуля" Вирджил ван Дейк остался недоволен исходом первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с мадридским "Атлетико".В источнике
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Ван Дейк о голе «Атлетико»: «Это и моментом не назовёшь, повезло»

Soccer.ru вчера в 19:17 
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Вирджил ван Дейк: Не могу сказать, что у «Атлетико» были шансы, им просто повезло

Советский спорт вчера в 17:41 
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Ван Дейк: «Атлетико» просто немного повезло

Sport.ru вчера в 17:29
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