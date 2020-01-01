НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Soccernews.ruSoccernews.ru
«Аякс» договорился о продаже Донни ван де Бека
Sports.ru
  • Sports.ru
  • Матч ТВ
  • Футбол России
  • RT на русском
  • Soccernews.ru
  • FootballHD
  • Football-fun.ru
  • Нева Спорт
  • Евро-футбол.ру
Наставник "Аякса" Эрик тен Хаг сообщил о возможном уходе из клуба хавбека Донни ван де Бека.В источнике
Подробнее о событии
alt

Ван Де Бек близок к переходу в «Юнайтед»

FAPL.ru 11:00
alt

Донни ван де Бек сообщил партнёрам, что перейдёт в «Манчестер Юнайтед»

Чемпионат 10:07
alt

Ван де Бек сказал одноклубникам, что переходит в «МЮ» (Diario Sport)

Sports.ru 10:29
реклама
Главное
Новости