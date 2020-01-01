Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008

Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России. По словам ван дер Варта, эта игра очень разочаровала голландцев, так как на групповом этапе команда играла в свой лучший футбол.