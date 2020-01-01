Ван дер Варт заявил, что России повезло в четвертьфинале Евро-2008
Бывший футболист сборной Голландии Рафаэль ван дер Варт вспомнил четвертьфинальный матч Евро-2008 против сборной России. По словам ван дер Варта, эта игра очень разочаровала голландцев, так как на групповом этапе команда играла в свой лучший футбол.В источнике
С чего всё начиналось
Бывший полузащитник сборной Нидерландов Рафаэль ван дер Варт вспомнил матч 1/4 финала Евро-2008 с национальной командой России (1:3).
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