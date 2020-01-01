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Ванда Нара: в футболе женщин рассматривают только как посудомоек
Sports.ru
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Ванда Нара, жена и агент нападающего «Пари Сен-Жермен» Мауро Икарди, рассказала о своей работе с супругом.В источнике
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«В футболе считают, что место женщины только на кухне». Ванда Нара — о работе с Мауро Икарди

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Ванда Нара: в футболе женщин рассматривают только как посудомоек

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