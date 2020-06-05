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Автобус с футболистами «Бенфики» забросали камнями
Телекомпания А1+
  • Piter.tv0:36
Как сообщает пресс-служба лиссабонской команды, автобус был атакован на пути между стадионом Эштадиу да Луш и тренировочной базой клуба.В источнике
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Подробнее о событии
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Неизвестные атаковали дома футболистов «Бенфики». Ранее было совершено нападение на автобус команды

Sport24.ru 11:20 
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Дома футболистов «Бенфики» подверглись атаке вандалов

Спорт-Экспресс 09:58
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Дома футболистов «Бенфики» атаковали вандалы

Чемпионат 09:47
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