НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
Матч-центр
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Sport24.ruSport24.ru
Вандерсон Масиэл провел 100-й матч за «Краснодар»
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
В составе «Краснодара» весь матч провел вингер Вандерсон Масиэл. Как сообщает пресс-служба «быков», этот матч стал 100-м в футболке «Краснодара» для 25-летнего бразильца.В источнике
Подробнее о событии
alt

Матч с «Крыльями Советов» стал 100-м для Вандерсона за «Краснодар»

Футбол на Куличках 14:49
alt

Вандерсон Масиэл провел 100-й матч за «Краснодар»

Sport24.ru 13:34 
alt

Вандерсон провёл сотый матч за «Краснодар»

Евро-футбол.ру 14:29
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости