Вандерсон Масиэл провел 100-й матч за «Краснодар»

В составе «Краснодара» весь матч провел вингер Вандерсон Масиэл. Как сообщает пресс-служба «быков», этот матч стал 100-м в футболке «Краснодара» для 25-летнего бразильца.