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«Тоттенхэм» продал Ваньяму в «Монреаль Импакт»
"Тоттенхэм" официально объявил о продаже полузащитника Виктора Ваньямы в "Монреаль Импакт" из МЛС.В источнике
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Хавбек «Тоттенхэма» перешёл в «Монреаль Импакт»

Soccer.ru 19:59 
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Официально: Виктор Ваньяма продан в «Монреаль Импакт»

SpursArmy.com 19:21
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Ваньяма перешел из «Тоттенхэма» в «Монреаль»

Спорт-Экспресс 18:34
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