НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Главное
Спорт-ЭкспрессСпорт-Экспресс
Ваньяма перешел из «Тоттенхэма» в «Монреаль»
Евро-футбол.ру
  • Евро-футбол.ру
  • Sports.ru
Полузащитник Виктор Ваньяма, как и ожидалось, покинул «Тоттенхэм». 28-летний кениец продолжит карьеру в «Монреаль Импэкт».В источнике
Подробнее о событии
alt

Хавбек «Тоттенхэма» Ваньяма продолжит карьеру в «Монреале» Анри

Sport24.ru 01:58 
alt

Виктор Ваньяма перешел из «Тоттенхэма» в «Монреаль Импакт»

РИА Новости 01:33
alt

«Тоттенхэм» объявил о переходе Ваньямы в «Монреаль Импэкт». Команду тренирует Анри

Чемпионат 01:26
реклама
Главное
Новости