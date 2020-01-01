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Ваньяма перешел из «Тоттенхэма» в «Монреаль»
Sports.ru
  • Sports.ru
Полузащитник Виктор Ваньяма, как и ожидалось, покинул «Тоттенхэм». 28-летний кениец продолжит карьеру в «Монреаль Импэкт».В источнике
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Виктор Ваньяма продолжит карьеру в MLS

Футбол на Куличках 01:03
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Ваньяма покинул «Тоттенхэм» и стал игроком «Монреаль Импэкт»

Sports.ru 00:13
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Хавбек «Тоттенхэма» перешёл в «Монреаль Импакт»

Soccer.ru вчера в 19:59 
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