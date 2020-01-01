НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеМОК дал ответ по делу о поддельных подписях РодченковаСборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»Малкин набрал 4 очка в победном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданыСпорт-ЭкспрессВаньяма перешел из «Тоттенхэма» в «Монреаль»Sports.ru1Sports.ruПолузащитник Виктор Ваньяма, как и ожидалось, покинул «Тоттенхэм». 28-летний кениец продолжит карьеру в «Монреаль Импэкт».В источнике КомментироватьПодробнее о событии Виктор Ваньяма продолжит карьеру в MLSФутбол на Куличках 01:03Ваньяма покинул «Тоттенхэм» и стал игроком «Монреаль Импэкт»Sports.ru 00:13Хавбек «Тоттенхэма» перешёл в «Монреаль Импакт»Soccer.ru вчера в 19:59 рекламаГлавноеМОК дал ответ по делу о поддельных подписях РодченковаСборная России сыграет с Сербией, Турцией и Венгрией в Лиге наций УЕФА«Челси» вышел в четвертьфинал Кубка Англии, обыграв «Ливерпуль»Малкин набрал 4 очка в победном матче «Питтсбурга» против «Оттавы»Федун: все билеты на дерби между «Спартаком» и ЦСКА проданыНовости