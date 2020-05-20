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Ваньяма рассказал, что игроки «Саутгемптона» игнорировали Мане
Игрок клуба MLS «Монреаль Импэкт» Виктор Ваньяма поделился историей времён выступлений за английский «Саутгемптон» вместе сенегальцем Садио Мане, ныне играющим за «Ливерпуль».В источнике
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Ваньяма рассказал, что игроки «Саутгемптона» игнорировали Мане

Чемпионат 21:17
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Ваньяма: «Игроки „Саутгемптона“ игнорировали Мане»

FAPL.ru 16:00
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«Они не хотят, чтобы я забил». Ваньяма сообщил, что Мане жаловался на партнеров по «Саутгемптону»

Sport24.ru 10:56 
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