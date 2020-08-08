Варан взял на себя ответственность за поражение от «Манчестер Сити»
Защитник «Реала» Рафаэль Варан после поражения от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что команда проиграла из-за него. Француз допустил две результативные ошибки, которые привели к пропущенным голам.В источнике Это мое поражение. Я должен принять произошедшее. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но ошибки стоили слишком дорого. Мне жаль партнеров по команде. Я благодарен им за поддержку. Такое со мной происходит нечасто.Бомбардир.ру01:54
Bookmaker-ratings.ru 00:57
Спорт-Экспресс вчера в 21:00