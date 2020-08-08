Рафаэль Варан французский футболист

Это мое поражение. Я должен принять произошедшее. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но ошибки стоили слишком дорого. Мне жаль партнеров по команде. Я благодарен им за поддержку. Такое со мной происходит нечасто.

Бомбардир.ру

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