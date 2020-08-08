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Варан взял на себя ответственность за поражение от «Манчестер Сити»
Газета.Ru
  • Газета.Ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sports.ru
  • by.Tribuna.com
Защитник «Реала» Рафаэль Варан после поражения от «Манчестер Сити» в 1/8 финала Лиги чемпионов признал, что команда проиграла из-за него. Француз допустил две результативные ошибки, которые привели к пропущенным голам.В источнике
Рафаэль Варан
французский футболист
Это мое поражение. Я должен принять произошедшее. Я несу ответственность за это поражение. Мы хорошо подготовились, но ошибки стоили слишком дорого. Мне жаль партнеров по команде. Я благодарен им за поддержку. Такое со мной происходит нечасто.Бомбардир.ру01:54
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Варан взял на себя ответственность за поражение «Реала» от «Манчестер Сити»

Bookmaker-ratings.ru 00:57
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Варан взял на себя ответственность за поражение от «Манчестер Сити»

Спорт-Экспресс вчера в 21:00
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Варан о вылете из ЛЧ: «Это мое поражение. Досадно за партнеров»

Sports.ru вчера в 19:59
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