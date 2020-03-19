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Вартапетов объяснил, в чём главная проблема пандемии коронавируса
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ВОЗ была вынуждена объявить пандемию. А главная проблема заключается в том, что на сегодняшний день от коронавируса не существует вакцины.В источнике
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Бывший врач «Спартака» предположил, когда отступит коронавирус

RT на русском 09:45
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