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«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
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Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" уступили "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.В источнике
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Малкин повторил достижение Овечкина, набрав 70 очков

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