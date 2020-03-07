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«Вашингтон» обыграл «Питтсбург» в матче НХЛ
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Хоккеисты "Питтсбург Пингвинз" уступили "Вашингтон Кэпиталз" в матче регулярного чемпионата НХЛ.В источнике
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Овечкин против Малкина в видеообзоре матча «Вашингтон» - «Питтсбург»

Sport.ru 16:55
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Гол Малкина не спас «Питтбург» от поражения во встрече с «Вашингтоном»

Советский спорт 15:36 
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Малкин в 11-й раз набрал 70 очков за сезон, повторив достижение Овечкина и Кросби

Sports.ru 16:15
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