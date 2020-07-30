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Овечкин прокомментировал победу над «Каролиной»
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Игрок клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" Александр Овечкин прокомментировал победу в товарищеском матче против "Каролины", передает сайт НХЛ.В источнике
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