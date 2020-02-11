«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин не забил

«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.