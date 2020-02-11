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«Вашингтон» проиграл «Айлендерс» в НХЛ, Овечкин не забил
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«Вашингтон Кэпиталз» потерпел поражение от «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча, прошедшая в Вашингтоне, завершилась со счётом 5:3 в пользу гостей.В источнике
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Кузнецов получил травму в матче с «Айлендерс»

Sports.ru 00:59
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Овечкин закончил матч с «Айлендерс» с показателем «-4», Кузнецов получил травму, Самсонов был заменен

Bookmaker-ratings.ru вчера в 23:37
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«Вашингтон» проиграл «Айлендерс», Овечкин завершил встречу с показателем полезности «-4»

Советский спорт вчера в 22:20 
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