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Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных
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В первом периоде встречи Овечкин столкнулся с защитником хозяев Нейтом Шмидтом, отправив его силовым приемом за борт площадки прямо на скамейку запасных "Вегаса".В источнике
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