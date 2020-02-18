Овечкин силовым приемом выкинул соперника на скамейку запасных

В первом периоде встречи Овечкин столкнулся с защитником хозяев Нейтом Шмидтом, отправив его силовым приемом за борт площадки прямо на скамейку запасных "Вегаса".