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Российская газетаРоссийская газета
Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Русская Планета
  • Мой Брянск0:49
  • Известия0:35
Овечкин пулей вылетел на ворота и переправил шайбу в сетку. Этот гол стал для россиянина 693-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он опередил по этому показателю бывшего игрока "Детройта" Стива Айзермана и вышел на чистое девятое место в истории НХЛ.В источнике
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Стив Айзерман
Канадский хоккеист
У тебя потрясающая карьера. Складывается ощущение, что ты можешь играть вечно. Удачи и дальнейших успехов, мне нравится смотреть, как ты поражаешь ворота соперника. И еще, если ты когда-нибудь побьешь рекорд Гретцки, я хочу быть гостем на твоей вечеринке.
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