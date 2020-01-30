Овечкин опередил Айзермана по заброшенным шайбам в НХЛ
Овечкин пулей вылетел на ворота и переправил шайбу в сетку. Этот гол стал для россиянина 693-м в регулярных чемпионатах НХЛ. Он опередил по этому показателю бывшего игрока "Детройта" Стива Айзермана и вышел на чистое девятое место в истории НХЛ.В источнике У тебя потрясающая карьера. Складывается ощущение, что ты можешь играть вечно. Удачи и дальнейших успехов, мне нравится смотреть, как ты поражаешь ворота соперника. И еще, если ты когда-нибудь побьешь рекорд Гретцки, я хочу быть гостем на твоей вечеринке.
Стив Айзерман
Канадский хоккеист