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Овечкин обошел Айзермана в списке лучших снайперов НХЛ
Русская Планета
  • Мой Брянск0:49
  • Известия0:35
Российский нападающий "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин продолжает движение вверх в списке лучших снайперов Национальной хоккейной лиги за всю историю. Шайба, заброшенная капитаном "столичных" в матче против "Нэшвилл Предаторз", позволила ему выйти на чистое девятое место в НХЛ.В источнике
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Стив Айзерман
Канадский хоккеист
У тебя потрясающая карьера. Складывается ощущение, что ты можешь играть вечно. Удачи и дальнейших успехов, мне нравится смотреть, как ты поражаешь ворота соперника. И еще, если ты когда-нибудь побьешь рекорд Гретцки, я хочу быть гостем на твоей вечеринке.
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Овечкин вышел на чистое 9-е место в списке лучших бомбардиров НХЛ. ВИДЕО

Sport.ru 02:44
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Айзерман - Овечкину: Если побьешь рекорд Гретцки, я хочу быть гостем на твоей вечеринке

Советский спорт 02:37 
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Овечкин забил и обошел Айзермана. Еще гол – и до Гретцки останется ровно 200!

Sports.ru 02:55
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