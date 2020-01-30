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Овечкин поделился мнением о выходе на 9-е место лучших снайперов НХЛ
Русская Планета
  • Мой Брянск0:49
  • Известия0:35
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин поделился мнением о выходе на девятую строчку в рейтинге лучших снайперов лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.В источнике
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Стив Айзерман
Канадский хоккеист
У тебя потрясающая карьера. Складывается ощущение, что ты можешь играть вечно. Удачи и дальнейших успехов, мне нравится смотреть, как ты поражаешь ворота соперника. И еще, если ты когда-нибудь побьешь рекорд Гретцки, я хочу быть гостем на твоей вечеринке.
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Овечкин обогнал Айзермана, Радулов оформил дубль, Кучеров помог «Тампе» обыграть «Лос-Анджелес». Обзор дня НХЛ

Матч ТВ 03:10
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Овечкин – о девятом месте в списке снайперов НХЛ: Я рад, но впереди еще долгий путь

Советский спорт 04:00 
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Айзерман поздравил Овечкина с выходом на чистое девятое место по числу шайб в НХЛ

ТАСС Спорт 01:47
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