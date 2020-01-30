Овечкин поделился мнением о выходе на 9-е место лучших снайперов НХЛ
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин поделился мнением о выходе на девятую строчку в рейтинге лучших снайперов лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.В источнике У тебя потрясающая карьера. Складывается ощущение, что ты можешь играть вечно. Удачи и дальнейших успехов, мне нравится смотреть, как ты поражаешь ворота соперника. И еще, если ты когда-нибудь побьешь рекорд Гретцки, я хочу быть гостем на твоей вечеринке.
Стив Айзерман
Канадский хоккеист