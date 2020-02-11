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Вадим Васильев оценил возможный уход Головина из «Монако»
Спорт-Экспресс
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Головин перешел в "Монако" летом 2018 года из ЦСКА. Сумма трансфера составила 30 миллионов евро. В нынешнем сезоне полузащитник сборной России принял участие в 22 матчах.В источнике
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