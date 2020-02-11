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Васильев: пример Головина ломает стереотипы о российских футболистах
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Пример Саши Головина ломает эти стереотипы. Чемпионат мира в России был блестяще проведён. Есть две небольшие сделки по российским футболистам.В источнике
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Бывший гендиректор «Монако» Васильев оценил потенциал Головина

Soccernews.ru 05:21
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Васильев: Головин ломает стереотипы о российских футболистах

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Вадим Васильев: будущее Головина зависит от участия «Монако» в ЛЧ

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