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Бывший вице-президент «Монако» заявил об отказе от трансфера Кокорина
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Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что клуб в 2016 году отказался от трансфера нападающего «Зенита» Александра Кокорина.В источнике
С чего всё начиналось
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«Монако» отказался от покупки Кокорина по соображениям репутации в 2016 году

Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что монегаски в 2016 году отказались от покупки нападающего «Зенита» Александра Кокорина. «Монако» — «русский клуб»: у него российский владелец, больше информации о рынке РПЛ, больше возможностей на нём.
Чемпионат 07:00
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Стало известно об отказе «русского клуба» из Европы от Кокорина

Lenta.ru 11:10
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Бывший вице-президент «Монако» заявил об отказе от трансфера Кокорина

РБК 10:51
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«Монако» в 2016 отказался покупать Кокорина из-за инцидента с шампанским

Metaratings 08:54
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