Бывший вице-президент «Монако» Вадим Васильев рассказал, что монегаски в 2016 году отказались от покупки нападающего «Зенита» Александра Кокорина. «Монако» — «русский клуб»: у него российский владелец, больше информации о рынке РПЛ, больше возможностей на нём.