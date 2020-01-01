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Васильев: «в России нет культуры трансферов»
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Просто в России не развита культура трансферов. В Европе команды знают обо всех компенсациях, что им полагаются, они отслеживают карьеры своих воспитанников.В источнике
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Васильев: «в России нет культуры трансферов»

ГЛАС.RU 03:26
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Васильев о ситуации с Головиным: в Европе это невозможно, в России нет культуры трансферов

Чемпионат 03:04
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