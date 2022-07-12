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Василий Березуцкий будет тренером в клубе Медиалиги, который создали Джикия и Соболев

Бывший тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий станет тренером команды российских защитника и нападающего московского «Спартака» Георгия Джикии и Александра Соболева «Бей Беги», сообщил телеграм-канал ЦВБП-медиа.
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Березуцкий станет помощником главного тренера клуба Сергея Горелова – бывшего футболиста «Торпедо» и ЦСКА.
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Футболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев создали свой клуб «Бей Беги».
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Игроками командами являются в том числе бывшие защитники клубов РПЛ Андрей Ещенко и Тарас Бурлак.
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Легенда ЦСКА Василий Березуцкий будет ассистентом главного тренера в «Бей Беги»
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Экс-тренер ЦСКА Василий Березуцкий станет помощником главного тренера команды Соболева и Джикии
Metaratings11:35
Василий Березуцкий станет тренером в Медиалиге?
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Василий Березуцкий будет тренером в клубе Медиалиги, который создали Джикия и Соболев
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