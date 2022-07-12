Евро-футбол.руВасилий Березуцкий будет тренером в клубе Медиалиги, который создали Джикия и СоболевБывший тренер московского ЦСКА Василий Березуцкий станет тренером команды российских защитника и нападающего московского «Спартака» Георгия Джикии и Александра Соболева «Бей Беги», сообщил телеграм-канал ЦВБП-медиа.Спорт день за днемБерезуцкий станет помощником главного тренера клуба Сергея Горелова – бывшего футболиста «Торпедо» и ЦСКА.Спорт день за днемФутболисты «Спартака» Георгий Джикия и Александр Соболев создали свой клуб «Бей Беги».Евро-футбол.руИгроками командами являются в том числе бывшие защитники клубов РПЛ Андрей Ещенко и Тарас Бурлак.Советский спортЧитать далееСвернутьLiveResult.RuЕвро-футбол.руСпорт день за днемMetaratingsБомбардир.руПодробнее о событииЛегенда ЦСКА Василий Березуцкий будет ассистентом главного тренера в «Бей Беги»LiveResult.Ru11:43Экс-тренер ЦСКА Василий Березуцкий станет помощником главного тренера команды Соболева и ДжикииMetaratings11:35Василий Березуцкий станет тренером в Медиалиге?Футбол на Куличках11:31Василий Березуцкий будет тренером в клубе Медиалиги, который создали Джикия и СоболевЕвро-футбол.ру11:16Березуцкий станет тренером клуба Джикии и СоболеваСпорт день за днем11:05Василий Березуцкий станет помощником главного тренера в клубе Джикии и СоболеваБомбардир.ру03:13Показать ещёОценить4