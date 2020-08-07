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Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА
Матч ТВ
  • Москва 240:14
Шестикратный чемпион России Василий Березуцкий вошел в тренерский состав московского футбольного клуба ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, что Березуцкий будет помогать Виктору Гончаренко вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.В источнике
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С чего всё начиналось
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Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ПФК ЦСКА

К работе в качестве тренера приступил Василий Березуцкий. Он вошел в штаб Виктора Ганчаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.
ПФК ЦСКА 10:13
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Василий Березуцкий будет помогать тренерскому штабу ЦСКА

Sport.ru 11:29
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Василий Березуцкий вошёл в тренерский штаб Гончаренко в ЦСКА

Metaratings 10:40
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Василий Березуцкий вошел в тренерский штаб ЦСКА

РИА Новости 10:31
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