Василий Березуцкий пополнил тренерский штаб футбольного клуба ЦСКА
Шестикратный чемпион России Василий Березуцкий вошел в тренерский состав московского футбольного клуба ЦСКА, сообщается на официальном сайте клуба. Отмечается, что Березуцкий будет помогать Виктору Гончаренко вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.В источнике
С чего всё начиналось
К работе в качестве тренера приступил Василий Березуцкий. Он вошел в штаб Виктора Ганчаренко и будет помогать ему вместе с Сергеем Овчинниковым, Александром Ермаковичем и Виктором Онопко.