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Газета.RuГазета.Ru
Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА
Bookmaker-ratings.ru
  • Bookmaker-ratings.ru
  • Sportbox.RU
  • Спорт-Экспресс
  • Газета.Ru
Бывший защитник московского ЦСКА Василий Березуцкий рассказал о новой работе в структуре армейского клуба.В источнике
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Василий Березуцкий рассказал о новой работе в ЦСКА

Газета.Ru 19:27
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Слуцкий понимал, что Березуцкие откажутся от работы с ним в «Рубине»

Спорт-Экспресс 17:36
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