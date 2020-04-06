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Василий Березуцкий выступил за сокращение зарплат на время карантина
Спорт-Экспресс
  • Спорт-Экспресс
  • Футбол России
  • Sports.ru
Заместитель гендиректора ЦСКА по спортивным вопросам Василий Березуцкий поддержал идею сокращения зарплат на фоне пандемии коронавируса.В источнике
Подробнее о событии
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В. Березуцкий: «Не думаю, что игроки и тренеры в России будут плакать, что их зарплаты сократили»

Sport24.ru 04:06 
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Василий Березуцкий выступил за сокращение зарплат на время карантина

Матч ТВ вчера в 18:53
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Василий Березуцкий выступил за сокращение зарплат на время карантина

Sportbox.RU вчера в 18:53
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