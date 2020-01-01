Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легенде
Последние лет семь-восемь все очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему как к легенде, игнорируя тот факт, что Семин — живой человек.В источнике У Сёмина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь всё очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему, как к легенде, игнорируя тот факт, что Сёмин — живой человек. Делая так, эти люди теряют представление о том, чем сегодня живёт футбол.