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Василий Уткин: Не нравится, что к Семину люди относятся как к легенде
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Последние лет семь-восемь все очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему как к легенде, игнорируя тот факт, что Семин — живой человек.В источнике
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Василий Уткин
российский журналист
У Сёмина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь всё очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему, как к легенде, игнорируя тот факт, что Сёмин — живой человек. Делая так, эти люди теряют представление о том, чем сегодня живёт футбол.
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Василий Уткин: У Семина устаревшая методика, не нравится, что к нему относятся как к легенде

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