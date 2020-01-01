Василий Уткин российский журналист

У Сёмина устаревшая тренерская методика. Последние лет семь-восемь всё очень быстро меняется. Мне не нравится, что люди относятся к нему, как к легенде, игнорируя тот факт, что Сёмин — живой человек. Делая так, эти люди теряют представление о том, чем сегодня живёт футбол.