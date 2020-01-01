НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавноеУ Фергюсона диагностирован перелом орбитальной костиВасилий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселёмРоссийский боец Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFCПлющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рожденияЧемпионатВасилий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселёмЕвро-футбол.ру3Евро-футбол.руSoccer.ruФутбол РоссииИзвестный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.В источнике Комментировать4Подробнее о событии Уткин высказался о судьбе текущего сезона РПЛЕвро-футбол.ру 03:20Уткин о возобновлении РПЛ: наш футбол имеет шанс больше не быть киселемODDS.ru 03:13Уткин - о возобновлении сезона: наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равноФутбол России 03:11рекламаГлавноеУ Фергюсона диагностирован перелом орбитальной костиВасилий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселёмРоссийский боец Петр Ян проведет поединок за титул чемпиона UFCПлющенко резко ответил на слова хореографа Тутберидзе в адрес Трусовой«Локомотив» поздравил Юрия Семина с днем рожденияНовости