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Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём
Евро-футбол.ру
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Известный блогер Василий Уткин в своём телеграм-канале поддержал потенциальное возобновление первенства Российской Премьер-Лиги.В источнике
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Уткин высказался о судьбе текущего сезона РПЛ

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Уткин о возобновлении РПЛ: наш футбол имеет шанс больше не быть киселем

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Уткин - о возобновлении сезона: наш футбол имеет шанс больше не быть киселем, которому все равно

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