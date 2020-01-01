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Олимпиада Токио 2020Олимпиада Токио 2020
Василий Уткин: наш футбол имеет шанс больше не быть киселём
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Спортивный журналист Василий Уткин прокомментировал возобновление чемпионата Российской Премьер-лиги. Об этом он написал в своем телеграм-канале.В источнике
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Подробнее о событии
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Уткин: «Рано говорить, что РПЛ будет доиграна»

Sport.ru 03:29
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Уткин – о возобновлении РПЛ: «Наш футбол имеет шанс больше не быть киселем»

Бомбардир.ру 03:23
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Уткин высказался о судьбе текущего сезона РПЛ

Евро-футбол.ру 03:20
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