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Уткин рассказал, почему считает Аршавина «говнюком»
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Известный комментатор, журналист и блогер Василий Уткин поделился мнением о бывшем нападающем сборной России Андрее Аршавине.В источнике
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