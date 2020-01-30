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Василий Уткин оценил карьерные возможности Кокорина
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  • Газета.Ru
  • МР7.ру
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Телекомментатор отметил, что Кокорина ему не жалко, ведь все свои проблемы он создал себе сам. По мнению Уткина, футболист упустил много времени и у него нет воли и характера.В источнике
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