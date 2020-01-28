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Уткин: по контракту Кокорин получает в «Зените» 20 тысяч рублей
Рамблер
  • Телеканал 360°1:18
По данным телекомментатора, до тюрьмы Кокорин получал в «Зените» около 5 млн «то ли долларов, то ли евро». Уткин также отметил, что футболиста не отпускают в другой клуб, так как «еще не домучали». Летом 2020 года у Кокорина истекает контракт с «Зенитом» и он станет свободным агентом.В источнике
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С чего всё начиналось
Уткин заявил в прямом эфире радио "Эхо Москвы", что после того, как футболист, еще находясь в колонии, продлил контракт с питерским клубом, то стал получать 20 тысяч рублей в месяц.
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