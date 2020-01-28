Уткин: по контракту Кокорин получает в «Зените» 20 тысяч рублей

По данным телекомментатора, до тюрьмы Кокорин получал в «Зените» около 5 млн «то ли долларов, то ли евро». Уткин также отметил, что футболиста не отпускают в другой клуб, так как «еще не домучали». Летом 2020 года у Кокорина истекает контракт с «Зенитом» и он станет свободным агентом.