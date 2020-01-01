Василий Уткин рассказал об уникальном матче в комментаторской карьере

Популярный блогер Василий Уткин рассказал о матче из своей комментаторской карьеры, когда он ни разу по ходу встречи не назвал фамилии одной из играющих команд. Эта встреча проходила в рамках чемпионата Испании по футболу.