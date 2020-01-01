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Василий Уткин рассказал об уникальном матче в комментаторской карьере
Sports.ru
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  • Спорт день за днем
Популярный блогер Василий Уткин рассказал о матче из своей комментаторской карьеры, когда он ни разу по ходу встречи не назвал фамилии одной из играющих команд. Эта встреча проходила в рамках чемпионата Испании по футболу.В источнике
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Василий Уткин признался, что в период работы комментатором мог специально игнорировать целую команду

Спорт день за днем вчера в 15:53
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Василий Уткин: «Был матч, когда я ни разу не назвал футболистов одной команды. Этого никто не заметил»

Sports.ru вчера в 15:15
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Василий Уткин рассказал об уникальном матче в комментаторской карьере

ProstoProSport вчера в 13:40 
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