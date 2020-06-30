НовостиВсе сервисы
Будьте в Плюсе
Главное
НХЛ
Футбол
Хоккей
Фигурное катание
Биатлон
Единоборства
Баскетбол
Теннис
Автоспорт
Волейбол
Киберспорт
реклама
Ещё по теме
Главное
Soccer.ruSoccer.ru
Васин: «Дерби со „Спартаком“ ждёт вся страна»
Чемпионат
  • Чемпионат
  • Sports.ru
  • Metaratings
  • Матч ТВ
  • Спорт-Экспресс
  • Sport24.ru
Защитник ЦСКА Виктор Васин прокомментировал предстоящий матч со "Спартаком" в 25-м туре РПЛ.Все дерби, в которых играл, помню одинаково хорошо.В источнике
Подробнее о событии
alt

Васин: я понял за эти годы, что значит победа в дерби со «Спартаком»

Футбол России 04:58
alt

Знали, что ЦСКА называют лыжниками, а клуб родился в «спартаковском районе» и до появления Красной армии?

Sports.ru 04:57
alt

Васин: за годы в ЦСКА я понял, как неприятно проигрывать «Спартаку»

Metaratings 04:47
реклама
Ещё по теме
Главное
Новости