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Васин вернулся к тренировкам в общей группе
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Защитник ЦСКА Виктор Васин сегодня работал в общей группе на тренировке в Испании, сообщает официальный сайт клуба.В источнике
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Васин вернулся в общую группу ЦСКА

Матч ТВ вчера в 15:51
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Васин вернулся в общую группу ЦСКА

Sportbox.RU вчера в 15:51
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Защитник ЦСКА Васин вернулся к тренировкам в общей группе

Soccer.ru вчера в 15:35 
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