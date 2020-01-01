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Васин вернулся в общую группу ЦСКА
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Защитник ЦСКА Виктор Васин на тренировке в среду вернулся в общую группу команды. Ранее в ходе первого сбора армейцев футболист занимался по индивидуальному графику.В источнике
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Васин вернулся в общую группу ЦСКА

Матч ТВ вчера в 15:51
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Васин вернулся в общую группу ЦСКА

Sportbox.RU вчера в 15:51
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Защитник ЦСКА Васин вернулся к тренировкам в общей группе

Soccer.ru вчера в 15:35 
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