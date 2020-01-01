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Эсекьель Гарай попрощался с «Валенсией»
Sportbox.RU
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  • Футбол России
Защитник «Валенсии» Эсекьель Гарай, контракт которого истекает, попрощался с испанским клубом.В источнике
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Бывший защитник «Зенита» стал свободным агентом

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«Вечно благодарен». Гарай попрощался с «Валенсией»

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