НовостиВсе сервисыБудьте в ПлюсеРегистрацияВойтиГлавноеНХЛФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонЕдиноборстваБаскетболТеннисАвтоспортВолейболКиберспортрекламаГлавное«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной»«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матчеПлющенко стал тренером сборной России по фигурному катаниюФедотов: «Кокорин вышел в хорошей форме после самоизоляции»Игравший в РПЛ чернокожий футболист описал проявления расизма в РоссииФутбол РоссииВратарь «Рубина» на правах аренды перейдет в «Велес»Спорт БИЗНЕС Online3Спорт БИЗНЕС OnlineФутбол РоссииТатар-информВратарь "Рубина" Алексей Городовой перейдет в "Велес" на правах арендного соглашения.В источнике КомментироватьПодробнее о событии «Рубин» отдаст голкипера в аренду в московский клубМосковский Комсомолец 16:50Голкипер «Рубина» перейдет в клуб ФНЛТатар-информ 13:51Вратарь «Рубина» на правах аренды перейдет в «Велес»Футбол России 13:13рекламаГлавное«Реал Сосьедад» сыграл вничью с «Осасуной»«Динамо» разгромило «Спартак» в товарищеском матчеПлющенко стал тренером сборной России по фигурному катаниюФедотов: «Кокорин вышел в хорошей форме после самоизоляции»Игравший в РПЛ чернокожий футболист описал проявления расизма в РоссииНовости