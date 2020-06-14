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Вратарь «Рубина» на правах аренды перейдет в «Велес»
Спорт БИЗНЕС Online
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Вратарь "Рубина" Алексей Городовой перейдет в "Велес" на правах арендного соглашения.В источнике
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