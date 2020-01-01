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«Велес» хочет арендовать вратаря «Зенита»
Московский "Велес" хочет арендовать голкипера "Зенита" Никиту Гойло.В источнике
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«Велес» может пополнить вратарь «Зенита»

Футбол России 05:08
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«Велес» хочет арендовать вратаря «Зенита»

Soccer.ru 04:16 
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«Велес» договаривается об аренде вратаря «Зенита»

Матч ТВ 04:08
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