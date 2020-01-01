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Веллитон: мог перейти из «Спартака» в «Ливерпуль»
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Веллитон выступал за «Спартак» с 2007 по 2014-й год. Бразилец – 19-й лучший бомбардир в истории клуба. На его счету 61 мяч в 133-х встречах.В источнике
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Федун опроверг слова Веллитона о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»

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