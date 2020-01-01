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Федун ответил, действительно ли «Ливерпуль» хотел Веллитона
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Леонид Федун прокомментировал слова экс-нападающего "Спартака" Веллитон о сорвавшемся переходе в английский "Ливерпуль".В источнике
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Федун опроверг слова Веллитона о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»

Матч ТВ 05:35
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Федун опроверг слова Веллитона о несостоявшемся трансфере в «Ливерпуль»

Sportbox.RU 05:35
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Веллитон рассказал о сорвавшемся трансфере в «Ливерпуль» из-за проблем с руководством «Спартака»

Спорт день за днем 05:21
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