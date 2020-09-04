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Российская газетаРоссийская газета
22-летний велогонщик Свешников умер во время Гран-при России
КП - Санкт-Петербург
  • Телеканал 360°0:34
  • Пятый канал0:27
  • КП - Санкт-Петербург0:32
Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания во время Гран-при Москвы по велотреку. Трагедия произошла в пятницу во время соревнований, которые проходили в столице. Спортсмен потерял сознание в ходе групповой гонки.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает 4 сентября Федерация велосипедного спорта России, по предварительной информации, во время групповой гонки на велодроме в Крылатском спортсмен потерял сознание и упал.
Фонтанка.Ру 13:52
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