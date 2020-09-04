22-летний велогонщик Свешников умер во время Гран-при России

Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания во время Гран-при Москвы по велотреку. Трагедия произошла в пятницу во время соревнований, которые проходили в столице. Спортсмен потерял сознание в ходе групповой гонки.