22-летний велогонщик Свешников умер во время Гран-при России
Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания во время Гран-при Москвы по велотреку. Трагедия произошла в пятницу во время соревнований, которые проходили в столице. Спортсмен потерял сознание в ходе групповой гонки.В источнике
С чего всё начиналось
Как сообщает 4 сентября Федерация велосипедного спорта России, по предварительной информации, во время групповой гонки на велодроме в Крылатском спортсмен потерял сознание и упал.