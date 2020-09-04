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Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
КП - Санкт-Петербург
  • Телеканал 360°0:34
  • Пятый канал0:28
Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). По предварительным данным, спортсмен потерял сознание во время групповой гонки.В источнике
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С чего всё начиналось
Как сообщает 4 сентября Федерация велосипедного спорта России, по предварительной информации, во время групповой гонки на велодроме в Крылатском спортсмен потерял сознание и упал.
Фонтанка.Ру вчера в 13:52
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