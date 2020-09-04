Велогонщик Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы

Российский велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы по велотреку. Об этом в пятницу, 4 сентября, сообщила пресс-служба Федерации велосипедного спорта России (ФВСР). По предварительным данным, спортсмен потерял сознание во время групповой гонки.