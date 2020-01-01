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Венгер назвал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» фаворитами Лиги чемпионов
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Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что в нынешнем сезоне за трофей Лиги чемпионов поспорят английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ».В источнике
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Венгер назвал фаворитов Лиги чемпионов: «Ман Сити» и «ПСЖ»

Sports.ru 02:53
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Букмекеры ждут в финале ЛЧ Манчестер Сити и Баварию и считают англичан фаворитами

Metaratings 03:35
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Венгер назвал фаворитов Лиги чемпионов

Спорт-Экспресс 00:18
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