Венгер назвал «ПСЖ» и «Манчестер Сити» фаворитами Лиги чемпионов

Бывший главный тренер лондонского «Арсенала» Арсен Венгер уверен, что в нынешнем сезоне за трофей Лиги чемпионов поспорят английский «Манчестер Сити» и французский «ПСЖ».