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Венгер предложил изменить правило определения офсайда
FootballHD
  • FootballHD
  • Soccernews.ru
  • Sportbox.RU
  • Сегодня (Киев)
  • Газета.Ru
Бывший главный тренер «Арсенала», а ныне руководитель отдела ФИФА по глобальному развитию футбола Арсен Венгер предложил изменить правило, определяющее офсайд.В источнике
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Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Чемпионат 03:32
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Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Газета.Ru 03:27
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«Это может уладить все споры». Венгер предложил изменить правило офсайда

Sportbox.RU 03:26
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