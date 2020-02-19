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Венгер предложил изменить правило офсайда
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Бывший главный тренер лондонского "Арсенала" Арсен Венгер, ныне возглавляющий отдел развития футбола ФИФА, предложил видоизменить правило офсайда.В источнике
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Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Чемпионат 03:32
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Венгер предложил изменить правило определения офсайда

Газета.Ru 03:27
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«Это может уладить все споры». Венгер предложил изменить правило офсайда

Sportbox.RU 03:26
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